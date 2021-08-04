Российские власти начали готовиться к низкому спросу на нефть и газ

Российское правительство создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на нефть и газ на фоне развития альтернативной энергетики. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

На начальном этапе стоит задача выявить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить все сценарии и выработать оптимальный. За последний месяц власти организовывали дискуссии в закрытом режиме по поводу подготовки страны к перестройке мировой экономики. Источник издания уверяет, что снижение углеродоемкости экономики России рассматривается властями как важная задача.

Минэкономразвития станет отвечать за «зеленое» финансирование, за научное сопровождение — Минобрнауки, за реструктуризацию реального сектора — Минпромторг; за энергетику и водородные проекты — Минэнерго, за климатические проекты — Минприроды. Есть понимание, что спрос на российские энергоносители будет скоро на низком уровне, говорит один из собеседников издания. В настоящее время более 50 процентов российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

Из-за отказа мировой экономики от углеводородов Россия может потерять десять процентов валового внутреннего продукта (ВВП), заявил ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

