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Борьбу с нефтью и газом назвали угрозой будущему планеты

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Фото: Brian Snyder / Reuters

Слишком резкий старт борьбы с потреблением углеводородов в целях снижения выбросов и перехода к другому типу мировой энергетики может серьезно навредить зеленому будущему планеты. Об этом в своей статье на Financial Times заявил руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

По его мнению, борьба с инвестициями в нефть, газ и другие отрасли с высоким уровнем выбросов угрожают сделать достижение поставленных целей куда дороже. Проблема заключается в том, что материалы, необходимые для перехода, взлетают в цене.

Например, возобновляемые источники энергии зависят от меди, алюминия, лития. Солнечные электростанции потребляют в шесть раз больше меди, чем традиционные. И получается, что чем такие металлы дороже, тем выше в цене безопасная энергия.

Шарма приводит в пример ситуацию вокруг медного рудника на Аляске, строительство которого заблокировали активисты из-за опасений по поводу влияния на местные общины и популяцию лосося.

Поставки металла из Латинской Америки также стали сложнее. Так, в Чили в этом году приняли два новых экологических правила, которые в силах сделать нерентабельными несколько крупнейших шахт. В Перу один из проектов не удалось завершить из-за давления населения. Между тем для остановки глобального потепления миру нужно большее количество меди.

Китай в желании вписаться в новые экологические нормы резко сократил выработку алюминия, но металл очень востребован в зеленой энергетике. В результате, по прогнозу Всемирного банка, спрос на него в ближайшие годы резко возрастет.

По мнению аналитика, для достижения целей в зеленой экономике придется искать баланс и финансировать грязные отрасли. Отказ же от инвестиций в них чреват провалом в строительстве новых станций, а значит, и в выработке энергии без выбросов.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала строительство газопровода «Северный поток-2». По ее словам, отказ от проекта поставил бы под угрозу надежность энергоснабжения страны и переход к альтернативной энергетике.

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