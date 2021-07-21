Восстановление от пандемии рекордно загрязнит планету

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что восстановление экономики от последствий пандемии может рекордно загрязнить планету. Как говорится в пресс-релизе организации, уровень глобальных выбросов углерода достигнет максимума в 2023 году из-за недостаточного финансирования возобновляемой энергетики.

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Анализ МЭА показал, что суммарно правительства во всем мире выделили в районе 16 триллионов долларов на стабилизацию экономики после кризиса COVID-19, но лишь около двух процентов этих средств (около 350 миллиардов долларов в год) идет на переход к чистым источникам энергии — этого недостаточно для достижения климатических целей.

В начале пандемии МЭА совместно с Международным валютным фондом (МВФ) выпустили План устойчивого восстановления, где рекомендовали большое внимание уделить декарбонизации энергетики и выделить на это около триллиона долларов по всему миру. Согласно прогнозам, расходы на «зеленую» энергию должны были поспособствовать глобальному экономическому росту, создать миллионы рабочих мест и привести к соблюдению Парижского соглашения. Однако, как отмечает МЭА, на данный момент выделяется лишь 35 процентов от запланированной суммы. При этом сложнее всего вкладываться в возобновляемую энергетику развивающимся странам, которые и до пандемии имели финансовые проблемы.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол призывает правительства развитых стран увеличить расходы на переход к чистой энергии и оказать финансовую помощь бедным государствам, если они хотят затормозить глобальное потепление. Он добавил, что цель по достижению нулевых выбросов к 2050 году остается реальной, но активно действовать нужно уже сейчас.