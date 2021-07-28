Пенсионные фонды США оказались спонсорами загрязнения планеты

Десять крупнейших пенсионных фондов США по-прежнему остаются значительными инвесторами в крупных корпорациях, вносящих наиболее значительный вклад в загрязнение окружающей среды, пишет Bloomberg. Таким образом, оказалось, что организации, заявляющие о своем внимании к вопросам экологии, спонсируют ущерб планете.

Аналитики оценивают соответствующие инвестиции в сумму около 40 миллиардов долларов, что означает, что девять процентов совокупных вложений приходится на 20 компаний с высоким уровнем углеродных выбросов. Впрочем, цифра может быть и ниже, поскольку с начала года фонды в Калифорнии и Нью-Йорке снизили свои доли в таких компаниях, как нефтяной гигант Exxon Mobil.

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Тем не менее, столь крупные инвестиции в сектор, вносящий самый большой вклад в изменение климата, могут удивить тех, кто верит в заявления самих фондов. Наиболее активен в этом отношении New York State Common Retirement Fund, третий по величине государственный пенсионный фонд в США с активами на сумму около 255 миллиардов долларов. Так, Томас Динаполи, контролер Нью-Йорка, отвечающий за надзор над финансами штата, в декабре заявлял, что компании, в которые инвестирует фонд, должны достичь чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году, при том, что почти все другие представители сектора ориентируются на 2050 год.

При этом на конец прошлого года вложения New York State Common Retirement Fund в сектор производства ископаемого топлива достигали 3,2 миллиарда долларов. Впрочем, фонд уже успел предпринять ряд шагов к реализации цели, с начала года сократив в том числе вложения в такие компании, как Exxon Mobil, Linde, Waste Management и Union Pacific, входящие в список предприятий с самым высоким уровнем выбросов.

В последние годы компании, чья работа наносит вред окружающей среде, сталкиваются с давлением властей, стремящихся ускорить переход к «озеленению» экономики, и пытаются избежать ущерба. В Европе крупнейшие промышленные компании заявляли, что Евросоюз может оказаться не готов к переходу к зеленой энергетике, и предложили Брюсселю выделить больше денег на ее развитие. Когда ЕС опубликовал свой амбициозный план по защите климата, крупные предприятия обвинили его в создании рисков для инвестиций и инноваций.