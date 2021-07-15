Главные загрязнители Европы приготовились бороться против защиты климата

Европейские компании, играющие главную роль в загрязнении окружающей среды, обвинили Евросоюз в создании рисков для инвестиций и инноваций после того, как Брюссель опубликовал свой амбициозный план по защите климата, пишет Financial Times.

Производители автомобилей и представители авиации и тяжелой промышленности выступили против предложений, которые предполагают запрет на продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, налоги на авиационное и морское топливо и сворачивание программы выдачи бесплатных квот на выбросы парниковых газов. Уже спустя несколько часов после публикации плана многие компании начали готовиться бороться против реализации программы, лоббируя ее отклонение на уровне национальных правительств.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Особенное беспокойство планы Брюсселя вызвали у европейских автопроизводителей. Представители сектора в Испании, которая в этой сфере в ЕС занимает второе место после Германии, заявили, что их индустрия столкнулась с несправедливым отношением, и призвали власти страны «взвесить свою позицию». В Германии отраслевая организация VDA заявила, что считает меры «антиинновационными», а их реализацию невозможной. Впрочем, крупнейший производитель Volkswagen поддержал инициативу Брюсселя — эта компания уже вкладывает 35 миллиардов долларов в электромобили.

В сфере авиации выступила Lufthansa, которая утверждает, что из-за нового плана отрасль будет проигрывать конкурентам на мировом уровне. В Международной ассоциации воздушного транспорта высказались более резко, заявив, что с введением новых налогов на использование топлива Брюссель забивает гол в свои ворота.

Пожаловались на планы и производители цемента, стали, удобрений и алюминия. Все эти индустрии, вместе с сектором производства электричества, обеспечивают 45 процентов выбросов в рамках европейской системы торговли эмиссионными квотами.

Против отдельных положений нового проекта Евросоюза выступили и в России. План предполагает, что поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшихся при их производстве. В Министерстве экономического развития указали, что эта мера затронет российские поставки на сумму в 7,6 миллиарда долларов. Ведомство видит в этом ограничение международной торговли и ожидает приведение документа в соответствие требованиями Всемирной торговой организации.

План по защите климата опубликован на сайте Еврокомиссии 14 июля. Bloomberg предполагает, что в будущем эта программа может привести к торговым войнам между странами.