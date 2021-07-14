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Европе предсказали торговые войны из-за экологии

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Фото: Martin Meissner / AP
Европе предсказали торговые войны из-за нового плана по защите экологии

Принятый Европейской комиссией план по защите климата и экологии может привести в будущем к торговым войнам между странами, пишет Bloomberg.

В случае одобрения документа всеми 27 членами Евросоюза (ЕС), способствовать напряженности будет пункт, который вводит налог на импортные товары из стран с низкими экологическими стандартами, отмечает издание.

В целом план предусматривает снижение вредных выбросов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года и значительное сокращение автомобилей на бензине и дизеле. На эти цели ЕС выделит 1,2 триллиона евро до 2030 года.

Новая климатическая стратегия выглядит амбициозно, но реализовать ее в изначальном виде будет «чертовски сложно», признает еврокомиссар по вопросам изменения климата Франс Тиммерманс. ЕС потратит 72 миллиарда евро, чтобы компенсировать потери тем, кто пострадает от новых изменений.

Реформирование в области экологии все чаще становится предметом спора в Европе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал идею ЕС о полном переходе на электромобили к 2035 году. После встречи с главами автомобильных компаний Stellantis и Renault французский лидер согласился, что необходимо как можно дольше сохранить производство гибридных автомобилей. В противном случае работы лишатся 100 тысяч человек, занятых в автомобилестроении Франции.

Также в начале июля возник конфликт между представителями европейской лесной промышленности и органами по контролю за состоянием лесов. Промышленники испугались усиления надзорных мер со стороны ЕС.

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