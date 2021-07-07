План Европы по защите леса обернулся скандалом

Стратегия Европы по усилению защиты леса обернулась неудачей. Как пишет Bloomberg, план Евросоюза вызвал острый скандал между представителями лесной промышленности, учеными и регулирующими органами.

В проекте документа Европейской комиссии (ЕК) говорится о посадке трех миллиардов деревьев и внедрении во всех государствах ЕС новых технологий наблюдения за состоянием лесов. В то же время организация не отказывается от активного использования древесины для замещения углеродоемкого бетона при строительстве.

Однако инициатива Брюсселя столкнулась с недовольством лидеров деревообрабатывающей промышленности. Представители отрасли побоялись более строгих ограничений, которые могут вытекать из плана ЕС, — недавно из-за неточности спутникового наблюдения их ошибочно обвинили в чрезмерной вырубке леса.

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Началось все с отчета, который Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии опубликовал в 2020 году. Основанное на данных спутников исследование показало, что с 2016 по 2018 год стали вырубать вдвое больше деревьев. В связи с этим ученые предупредили, что растущий спрос на древесину может лишить Европу важного поглотителя углерода и подорвать выполнение климатических целей.

Ситуацию усложнило заявление другой группы исследователей об ошибке, которую допустил Объединенный исследовательский центр. В апреле 2021 года ее обнаружили ученые из Европейского лесного института. По мнению специалистов, значительные изменения в целостности лесов являются результатом методологических ошибок — то есть связанных с повышенной чувствительностью спутников в период оценки. Они причислили к лесозаготовкам естественные изменения, которые могли погубить деревья — например, шторм или засуху.

Порожденные исследованиями разногласия только сильнее мешают политикам и компаниям справляться с и без того растущим ущербом от изменения климата. Многолетняя череда теплых зим и сухого лета ослабила способность лесных массивов противостоять пожарам и нападению насекомых-вредителей, которые принесли индустрии ущерб на миллионы евро. Поэтому работников лесной индустрии особенно возмущает, что в тот же период Еврокомиссия направила миллиарды евро на создание группы спутников, которыми управляет служба по изменению климата Copernicus. Свободный доступ к огромному объему передаваемой ими информации положил начало быстрорастущей индустрии климатических данных.

Основатель и главный исполнительный директор компании Collective Crunch Рольф Шмитц считает, что для большей точности данных наблюдение за состоянием лесов должно производиться как со спутников, так и с поверхности Земли. Его компания как раз занимается совмещением этих технологий: они подключают спутниковые данные к алгоритмам искусственного интеллекта, разработанным для отслеживания вырубки и максимизации поглощения углерода.