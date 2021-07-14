Борьба Европы за экологию ударит по многомиллиардному российскому экспорту

Новый европейский проект трансграничного углеродного регулирования, по которому поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшихся при их производстве, ударит по многомиллиардному экспорту из России, следует из сообщения Министерства экономического развития.

Мера затронет российские поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 миллиарда долларов. В Еврокомиссии реформу подают в рамках масштабной программы защиты экологии, однако глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что взаимосвязь между предлагаемым механизмом и борьбой с изменениями климата неочевидна. «Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли», — подчеркнул он.

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Решетников рассчитывает на то, что Европа сдержит данные ранее обещания и обеспечит соответствие документа нормам различных международных соглашений и требованиям Всемирной торговой организации. Ведомство ожидает «содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии».

Главную проблему в Минэкономразвития видят в том, что опубликованная информация не дает ясности в вопросах расчета углеродного следа продукции. «В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента трансграничного углеродного регулирования без понимания реального эффекта и для сокращения эмиссий парниковых газов, и для социально-экономической динамики разных регионов мира», — указывается в сообщении министерства.

План по защите климата опубликован на сайте Еврокомиссии 14 июля. По оценкам Bloomberg, в будущем эта программа может привести к торговым войнам между странами. При этом еврокомиссар по вопросам изменения климата Франс Тиммерманс признал, что реализовать новую климатическую программу будет очень сложно.