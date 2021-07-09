Загрязнители планеты попросили у Европы денег на зеленую энергетику

Крупнейшие европейские промышленные компании заявили, что Евросоюз может оказаться не готов к переходу к зеленой энергетике, и предложили Брюсселю выделить больше денег на ее развитие, пишет Financial Times. Они обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где также попросили обеспечить необходимые для прогресса изменения в законодательстве.

Обращение подписали руководители 22 корпораций, в том числе работающих в тех отраслях, которые вносят заметный вклад в загрязнение планеты. Речь идет о таких предприятиях, как нефтяной и газовый гигант Shell, автомобильные концерны Volvo и Daimler (владеет брендами Mercedes-Benz и Maybach), а также производителе техники Siemens и энергетических компаниях Iberdrola и Orsted.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Без усиления политических мер со стороны Европы и наращивания инвестиций, способствующих доступности возобновляемых источников энергии для промышленного использования, мы рискуем не только отстать в сокращении объема выброса парниковых газов, но также в целом утратить кредит доверия. Мы все еще далеки от необходимых объемов и мощностей в том, что касается возобновляемой энергетики, чтобы решить вопрос с промышленной электрификацией», — говорится в письме.

На следующей неделе Брюссель собирается раскрыть суть планируемых изменений в законодательстве, которые должны помочь реализовать амбиции по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году. Поправки должны предполагать в том числе ужесточение нормативов в отношении автомобильных выбросов и налог на импорт, загрязняющий окружающую среду.

Промышленники, однако, считают, что этого будет недостаточно. Евросоюзу, по их мнению, следует принять более широкий подход, разрешать разработки в области новых возобновляемых источников энергии и добиваться последовательных инвестиций в энергетику от всех стран-членов. Бизнес также призывает устранить барьеры, которые мешают интеграции возобновляемых источников в энергетические системы, используемые компаниями.

Ранее в июле Европейский союз опубликовал концепцию устойчивого финансирования, в которой представил конкретные цели и меры для финансового сектора, бизнеса и потребителей, необходимые для достижения целей в области климата. По мнению ЕС, для достижения «климатической нейтральности» континента к 2050 году государственных инвестиций не хватит, поэтому необходимо перенаправлять потоки частных вложений.