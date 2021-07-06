Европейцам предложили выделить миллиарды на спасение планеты

Европа предлагает банкам и бизнесу сосредоточиться на спасении планеты и рассчитывает перенаправить сотни миллиардов евро инвестиций на достижение «климатической нейтральности» континента к 2050 году, пишет Reuters. Европейский союз опубликовал концепцию устойчивого финансирования, в которой представил конкретные цели и меры для финансового сектора, бизнеса и потребителей, необходимые для достижения целей в области климата.

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«Поскольку объем необходимых вложений серьезно превышает возможности государственного сектора, главной целью <...> является направление частных финансовых потоков в релевантную сферу экономической активности», — отметили в Еврокомиссии (ЕК). Там добавили, что на экологически ответственные инвестиции в последние годы уже выделяется больше частных средств, но сфере требуются четкие нормы.

В комиссии также сообщили, что хотят предложить изменить положения, регулирующие банковскую отрасль, и сделать так, чтобы ключевую роль в управлении рисками играли так называемые ESG-факторы — связанные с окружающей средой, социальной ответственностью, корпоративным управлением.

«Комиссия рассмотрит и оценит дальнейшие меры, которые помогут добиться того, чтобы все значимые участники финансового рынка и консультанты изучали возможное позитивное и негативное влияние их инвестиционных решений с точки зрения экологической ответственности», — уточнили в ЕК.

В конце июня в Евросоюзе окончательно одобрили закон, который делает для стран-членов обязательным выполнение целей по выбросам парниковых газов. По данным Reuters, сейчас в ЕС готовят новый пакет мер, которые должны будут помешать глобальному потеплению. Ранее там договорились о том, чтобы к 2030 году сократить чистые выбросы на 55 процентов по сравнению с 1990 годом, а к 2050 — устранить их.