Польша под давлением ЕС согласилась закрыть крупнейшую электростанцию

Власти Лодзинского воеводства Польши согласились закрыть угольную электростанцию «Белхатув», расположенную в одноименном городе. Как следует из опубликованных документов, работа прекратится до 2036 года, сообщает The Guardian.

«Белхатув» является крупнейшей электростанцией в Польше, она производит пятую часть всей генерации страны. По установленной мощности она остается первой ТЭС в Евросоюзе и четвертой в мире, а кроме того, станция удерживает лидерство по вредным выбросам в Европе.

Польша производит большую часть своей электроэнергии с помощью угля, но под давлением ЕС вынуждена постепенно отказываться от его использования. Рост стоимости выбросов углекислого газа заставляет Варшаву увеличивать инвестиции в альтернативные источники энергии.

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Информация о закрытии станции появилась сразу после того, как энергетическая группа PGE отказалась от разработки угольного разреза в Злочеве. Его добыча должна была обеспечить «Белхауз» топливом, но компания пришла к выводу, что проект будет убыточным.

Решение о судьбе станции может помочь Лодзинскому воеводству получить поддержу из Фонда справедливого перехода ЕС, в рамках которого предполагается распределение 17,5 миллиарда евро. Эти деньги используют для помощи наиболее зависимым от грязной энергетики регионам, чтобы смягчить для них последствия энергоперехода.

Ранее стало известно, что Европейский суд приостановил добычу угля на польской шахте «Туров» из-за иска Чехии. Шахта расположена возле границы государств, и в Праге утверждали, что ее разработка наносит вред окружающей среде. Однако польские власти отказались исполнить требование суда, поскольку оно чревато отключением электричества у миллионов жителей.