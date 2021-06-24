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Европейцы научились строить по-чистому

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Фото: Climate Agency / City of Oslo

Несколько городов в Европе освоили технологии строительства с нулевым уровнем выбросов. Для соблюдения чистоты и снижения шума при возведении зданий используют только электрическую технику, пишет «Би-би-си».

Столицы Норвегии, Финляндии и Дании — Осло, Хельсинки и Копенгаген подали пример всему миру в безуглеродном строительстве. Электрификация строек позволяет снизить выбросы парниковых газов до нуля за счет «зеленых» экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Внедрять проект экостроительства в сентябре 2019 года начала Норвегия, затем инициативу подхватили соседние скандинавские страны.

«Когда я посетил строительную площадку с нулевыми выбросами в Осло, то был впечатлен. Больших экскаваторов, которые обычно ассоциируются с дымом, шумом, абсолютно не слышно при работе. Население заметило снижение загрязнения окружающей среды от использование электрического оборудования вместо традиционных дизельных двигателей», — говорит Марк Престон Арагонес, представитель международной экологической организации Bellona.

Столица Норвегии стремится стать лидером по декарбонизации строительной отрасли, на которую в мире приходится более десяти процентов парниковых газов. Техника на ископаемом топливе увеличивает долю CO2 от возведения зданий до 38 процентов. В Осло стройки производят семь процентов общих выбросов города, к 2025 году власти планируют прийти к нулевому показателю. Преимущество Норвегии в переходе к «зеленым» технологиям в том, что 98 процентов электричества страна получает из возобновляемых источников энергии, в основном от гидроэнергетики.

В прошлом году обязательства по сокращению выбросов к 2025 году, помимо Осло, взяли на себя еще 39 городов по всему миру, в том числе Будапешт, Лос-Анджелес и Мехико. Власти мегаполисов подписались под Декларацией о чистом строительстве (Clean Construction Declaration).

Накануне эксперты Building Performance Institute of Europe уличили Европу в провале климатических целей, которые касаются экологичных строек. Снизить ущерб от эксплуатации жилого сектора и нового строительства специалисты предлагают путем ужесточения стандартов в каждой отдельно взятой стране. К повышению экологичности зданий в США подключился Билл Гейст. Для борьбы с теплопатерями в городской застройке, которые способствуют глобальному потеплению, миллиардер выделил 22 миллиона долларов. Улучшение изоляции в американских домах и офисах поможет населению еще и экономить на коммунальных платежах.

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