Европу уличили в провале «зеленых» строек

Европе не удается предотвратить глобальное потепление путем строительства более экологичных домов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Building Performance Institute of Europe, страны уличили в разной интерпретации новых требований к энергоэффективности, что обрекает на провал «зеленые» стройки и достижение климатических целей.

Институт заявил, что существующие стандарты все еще допускают «значительное» использование ископаемого топлива, поскольку в их последних изданиях не отражена сниженная стоимость возобновляемой энергии.

Строительство и эксплуатация зданий — большой источник углеродных выбросов. При последнем замере в 2019 году уровень парниковых газов от построек достиг максимума. В связи с этим в декабре 2020 года Программа ООН по окружающей среде призвала правительства усовершенствовать строительные стандарты.

С января этого года новые здания в Европе должны соответствовать «почти нулевому потреблению», что подразумевает использование небольшого количества энергии, в основном поступающей из возобновляемых источников. Такие требования являются частью мер ЕС, принятых для решения климатической проблемы еще десять лет назад.

Аналитики считают, что нужно усилить стандарты и одинаково им следовать, чтобы достичь климатических целей на 2030 и 2050 годы. В этом году пересматривается законодательство, устанавливающее требования к зданиям, поэтому возможно и преобразование строительных стандартов.

Борьба с глобальным потеплением не задалась и у недавно вышедшей из ЕС Великобритании. 16 июня Комитет по изменению климата (Climate Change Committee, CCC) обвинил страну в недостаточно быстром и эффективном решении климатических проблем.