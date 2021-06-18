Великобританию уличили в поражении в климатической борьбе

Власти Великобритании терпят неудачу в борьбе с изменениями климата и не могут защитить людей от новых угроз, заявили специалисты, официально консультирующие правительство по климатическим вопросам, пишет The Guardian.

Комитет по изменению климата (Climate Change Committee, CCC) уличил британское руководство в поражении из-за того, что оно в своих усилиях отстает от темпов глобального потепления, которое наносит вред уже сейчас. Эксперты заявили, что расстроены «абсолютно нелогичным» недостаточным уровнем адаптации к меняющимся условиям.

Из-за жары в 2020 году в Британии умерло две с половиной тысячи человек, а правительство, как считают в ССС, проигнорировало предупреждения, касающиеся строительства домов. Здания, указывали эксперты, следовало проектировать так, чтобы они лучше охлаждались. По данным специалистов, за последние пять лет в Британии выстроено более 570 тысяч новых домов, которые не выдержат грядущего роста температур, и еще полтора миллиона собираются возвести в ближайшие годы.

Кроме того, власти упустили время и не приняли меры, которые позволили бы избежать ущерба для лесов и торфяников, поглощающих углекислый газ. Теперь это помешает Британии выполнить свои цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

«Адаптация остается Золушкой в условиях климатических изменений: она все еще сидит у плиты в лохмотьях. На нее выделяется недостаточно ресурсов, недостаточно средств, ее часто игнорируют», — говорит глава комитета ССС по адаптации Джулия Кинг, баронесса Браун.

Отчет ССС основан на аналитике от 450 экспертов из 150 организаций, которая полноценно отражает нынешние климатические проблемы Британии. Специалисты также обратили внимание на то, что с трудностями страна может столкнуться и из-за экстремальных погодных условиях в других странах мира: это грозит проблемам с импортом продуктов.

Потепление климата уже создает проблемы для глобальной экономики. Засуха на Тайване, на который приходится более половины мирового производства полупроводников, может ударить по производству техники. Климатические проблемы могут также привести к дефициту кофе и шоколада.