В «Сколково» создали проект энергоэффективных зданий для Арктики

Резидент инновационного центра «Сколково», компания «Теплориум» создала и запатентовала проект энергоэффективных и быстровозводимых зданий, которые можно строить в Арктической зоне. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Федоров на заседании экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), передает ТАСС.

По его словам, модульные конструкции из алюминиевого и стального каркаса защищают от таяния вечной мерзлоты, ураганного ветра. Они мобильные подходят для жилой, коммерческой, социальной и транспортной инфраструктуры. Интегрированные в здание солнечные батареи позволяют экономить до 70 процентов затрат на электроэнергию.

Доцент РАНХиГС, координатор экспертного совета экспертного центра ПОРА Александр Воротников отметил, что представленный проект очень перспективен и позволит повысить качество жизни человека на Крайнем Севере. «Удобные и современные конструктивные решения, используемые современные материалы позволяют при необходимости переносить объекты на новое место. Важно и то, что в этом проекте используются энергосберегающие технологии. И, на мой взгляд, проектируемые сооружения выглядят элегантно и привлекательно», — сказал он.

Ранее российские ученые собрались разработать идеальный для Арктики дом. В условиях Заполярья будут протестированы различные варианты вентиляции, отопления и теплоизоляционных материалов, «зеленая» крыша, альтернативные источники энергии, система умного дома.