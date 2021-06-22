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Билл Гейтс добрался до щелей в домах

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Фото: Alex Jeffries / Aeroseal

Основанная Биллом Гейтсом компания Breakthrough Energy, которая занимается внедрением инноваций в устойчивой энергетике, добралась до проекта Aeroseal по герметизации старых зданий. Инициатива направлена на сокращение теплопотерь и борьбу с глобальным потеплением, пишет Bloomberg.

По данным Министерства энергетики США, дома и здания потребляют около 40 процентов энергии в стране. Более половины энергии среднего дома уходит на охлаждение или обогрев помещений, теплопотери воздуха из-за различных утечек составляют 30 процентов. Компания Aeroseal, которая разрабатывает продвинутые решения для изоляции зданий, получила 22 миллиона долларов из экологического фонда соучредителя Microsoft на герметизацию щелей, стыков и отверстий в воздуховодах, крышах и стенах домов и офисов. Так можно не только снизить объем парниковых газов в городах, но и уменьшить счета жителей за коммунальные услуги из-за эффективного энергопотребления.

«Строители не хотят браться за энергоэффективные проекты, потому что это дорого. Наши недорогие технологии помогают решать проблему, важную для сохранения климата», — сказал гендиректор Aeroseal Амит Гупта.

Герметизация воздуховодов в новостройке занимает менее часа и стоит от 500 до 600 долларов, в доме постарше — от 1500 до 2200 долларов. Компания планирует использовать около половины собранных денег для найма более 40 инженеров.

США и Евросоюз планируют в ближайшие годы инвестировать миллиарды долларов в ремонт старых зданий для снижения вреда экологии от их эксплуатации. Жители нескольких американских штатов уже требуют электрифицировать дома, так как считают пагубным для природы использование природного газа.

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