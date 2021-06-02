Раскрыты подробности бесплатного подключения россиян к газу

Бесплатное подключение россиян к газу будет увязано с обязанностью начать его потребление в течение года. В противном случае им придется оплатить расходы на подключение. Такие подробности «Интерфаксу» раскрыл знакомый с ситуацией источник.

По его словам, вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать и внести до 20 июня проекты соответствующих постановлений. При этом в них должно быть предусмотрено условие, по которому россиянин, чей дом бесплатно подключили к газу и который в течение 12 месяцев с «даты заключения договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям не исполнил обязательство по строительству, реконструкции газовых сетей» на своем участке, должен будет возместить затраты на подводку газа до его дома. Предельный размер такой компенсации отдельно определит правительство.

Кроме того, Новак поручил закрепить в нормативной базе положение, обязывающее подавшего заявление на проведение газа россиянина предоставить в составе своей заявки «договоры на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка» заявителя. Также ФАС должна проработать вопрос об увеличении предельного размера использования специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 70 до 100 процентов. Источник агентства пояснил, что это будет сделано для покрытия выпадающих доходов связанной с догазификацией газораспределительной организации.

В среду, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон «Единой России» (ЕР) о бесплатном подключении россиян к газу. Документ позволит реализовать мероприятия дорожной карты по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Единым оператором газификации станет «Газпром», но в тех населенных пунктах, где отсутствует компания, будет создан региональный оператор.

Ранее закон приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Согласно планам, организацией работ предстоит заняться единому оператору, при этом вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения партии «Единая Россия» (ЕР). Вице-премьер Александр Новак уточнял, что полностью программу реализовать планируют к 2023 году.