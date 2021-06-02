Совфед одобрил закон ЕР о бесплатном подключении россиян к газу

Совет Федерации одобрил закон «Единой России» (ЕР) о бесплатном подключении россиян к газу. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ позволит реализовать мероприятия дорожной карты по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Единым оператором газификации станет «Газпром», но в тех населенных пунктах, где отсутствует компания, будет создан региональный оператор.

Ранее закон одобрила во втором и третьем чтениях Госдума. Поправки в закон «О газоснабжении в РФ», которые обеспечат выполнение поручения президента Владимира Путина, предложила партия «Единая Россия».

Согласно планам, организацией работ предстоит заняться единому оператору, при этом вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения ЕР.

Полностью программу реализовать планируют к 2023 году, уточнял вице-премьер Александр Новак.