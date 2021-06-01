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Американцы начали отказываться от газа в домах

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Фото: Jeenah Moon / Bloomberg via Getty Images

Несколько крупных городов США выступают против использования природного газа в домах. Жители просят властей обеспечить полную электрификацию зданий, ссылаясь на огромный ущерб климату от действующей энергосистемы, пишет The Wall Street Journal.

Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер и Нью-Йорк начали постепенный переход от природного газа в энергоснабжении домов к электричеству из-за озабоченности по поводу угрозы глобального потепления. Чаще всего газ используют для бытовых нужд (приготовление пищи, стирка, отопление).

Климатические активисты настаивают, что отказ от газификации зданий сыграет решающую роль в сокращении национальных выбросов углерода в ближайшие несколько десятилетий. Cогласно статистике Агентства по охране окружающей среды США (US Environmental Protection Agency (US EPA)), на дома и предприятия в стране приходится около 13 процентов ежегодных выбросов парниковых газов.

Руководство ряда штатов, в том числе Аризона, Техас, Оклахома, Теннесси, Канзас и Луизиана приняли законы, запрещающие переход на электрификацию в муниципалитетах, аргументируя решение трудоемкостью и дороговизной переключения домов с газа на электричество. Недавнее исследование, проведенное в Сан-Франциско, показало, что переоборудование всех жилых домов в городе, которые сейчас используют природный газ, на электрические источники энергии, будет стоит от 3,4 до 5,9 миллиарда долларов. При этом расходы лягут на местный бюджет или самих жителей.

Местным жителям в домах с обновленными системами энергоснабжения придется приобрести на кухни индукционные плиты, которые зачастую дороже, чем газовые. Особенно траты на оборудование отразятся на общепите. Представители национальной ассоциации ресторанов США (National Restaurant Association) выразили обеспокоенность по поводу перехода на электричество.

В свою очередь президент Американской газовой ассоциации (The American Gas Association) Карен Харберт заявила, что повсеместная электрификация грозит неравномерными нагрузками на сети энергоснабжения, повышением стоимости ресурсов и еще большей зависимостью потребителей от газовых электростанций. «Мы не можем утверждать, что электрификация всех домов решит проблему изменения климата. Нужно все посчитать», — подчеркнула Харберт.

Электрификация значительно повлияет на сферу коммунального хозяйства и газовые компании. Последние и без того тратят на обслуживание систем миллиарды долларов ежегодно, активы, которые выйдут из эксплуатации из-за перехода части жилого фонда на электричество, добавят расходов, которые лягут на плечи оставшихся клиентов.

В отличие от США, которые стремятся к переходу на «чистую» энергетику, Россия придерживается стратегии масштабной газификации страны. 1 июня Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян на новую систему энергоснабжения. Всю программу газификации планируется реализовать к 2023 году.

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