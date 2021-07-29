Зеленая энергетика в США обошла атомные станции и уголь

По итогам 2020 года возобновляемые источники энергии в США впервые в истории обошли по объему выработки угольные и атомные станции. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации США, опубликованные на сайте ведомства.

К источникам зеленой энергии относятся ветряные станции, солнечные станции, гидроэлектростанции, а также геотермальные источники и электростанции, использующие биомассу. В совокупности они произвели 834 миллиарда киловатт-часов электроэнергии — это 21 процент от всей энергии, выработанной американскими электростанциями.

Угольные станции выработали 774 миллиарда киловатт-часов (19 процентов), а атомные — 790 миллиардов (20 процентов). Еще в 2019-м уголь опережал АЭС и ВИЭ, но за год производство сократилось на 20 процентов. Максимум на него приходился в 2000-е годы, когда выработка колебалась на уровне двух триллионов киловатт-часов.

Производство на АЭС снизилось на два процента из-за выхода нескольких энергоблоков из строя и техобслуживания других станций. Лидируют по объему выработки газовые станции. На них в 2020 году пришлось 1,617 триллиона киловатт-часов.

Самым распространенным видом ВИЭ стали ветряные станции, они нарастили производство на 14 процентов. Промышленное использование солнечных батарей (более мегаватта) выросло на 26 процентов, малых солнечных батарей — на 19 процентов.

В управлении ожидают, что в текущем году уголь вернется на второе место, поскольку цены на природный газ выросли, и станции на нем стали менее выгодными. Согласно прогнозу, выработка угольных электростанций возрастет на 18 процентов по сравнению с 2020 годом. Возобновляемая генерация за тот же период вырастет на семь процентов, а в 2022 году — на десять процентов. Таким образом, уже через год ВИЭ вновь станут вторыми по объему выработки.

Ранее сообщалось, что крупнейшие компании в области зеленой энергетики столкнулись с дефицитом квалифицированных работников. Они предупреждают, что нехватка рабочей силы ведет к проблемам для индустрии и может помешать планам по снижению выбросов.