Рокфеллеры и IKEA решили возглавить развитие зеленой энергетики

Фонд семьи Рокфеллер (RFF) и благотворительный фонд IKEA решили создать совместный фонд для поддержки программ использования возобновляемых источников энергии, сообщает Financial Times.

Для начала обе организации вложат в фонд по 500 миллионов долларов — самые большие средства в своей истории. Однако уже в этом году они хотят привлечь в него 10 миллиардов долларов, а в дальнейшем увеличить его до триллиона.

Как отмечается в материале, инициатива не выглядит полностью благотворительной. Фонды обратили внимание, что «зеленая» энергетика стала крупным бизнесом в Европе и США, и решили возглавить процесс перехода на развивающихся рынках.

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Президент RFF Раджив Шах подтвердил, что проект может не только поспособствовать экологическим целям, но и стать коммерчески выгодным. По его словам, в фондах видели примеры такой работы и знают, что нужно для того, чтобы добиться успеха.

По информации издания, на первом этапе объединенный фонд намерен сократить выбросы парниковых газов на миллиард тонн, а также покончить с энергетической бедностью на территориях, где проживает в совокупности более миллиарда человек. Среди стран с такими территориями названы Индия, Нигерия, Эфиопия.

Исполнительный директор IKEA Foundation Пер Хеггенес заметил, что создаваемая организация поспособствует решению сразу двух главных проблем в развивающихся странах — изменение климата и бедность.

В фонде IKEA и RFF сообщили, что уже договорились с Международной финансовой корпорацией (одна из структур Всемирного банка) и Международной корпорацией финансирования развития США.

Предполагается, что участие таких организаций подтолкнет европейские компании подключиться к вложениям. По мнению Шаха, пандемия коронавируса резко ухудшила положение дел и перспективы бедных стран, поэтому крупные компании и структуры должны стимулировать экономический рост в них экологически безопасным способом.

Ранее сообщалось, что одной из проблем зеленой энергетики стал дефицит квалифицированных работников, которых не могут найти гиганты отрасли.