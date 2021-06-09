Зеленую энергетику затормозила нехватка кадров

Гиганты зеленой энергетики сталкиваются с дефицитом квалифицированных работников, которые помогли бы им реализовывать амбициозные планы развития, пишет Bloomberg.

Нехватка рабочей силы может привести к проблемам для индустрии, которая играет ключевую роль в сокращении выбросов в атмосферу. В компании по поиску сотрудников для сферы возобновляемой энергетики Taylor Hopkinson указывают, что ситуация с кадрами требует срочного разрешения.

«Рынок растет очень, очень быстро. Мы должны убедиться, что нужные люди пришли в разнообразные проекты в разных регионах, чтобы эти проекты развивались и их не пришлось откладывать», — рассказал директор компании Клинт Харрисон.

Мигель Стилуэлл (Miguel Stilwell), глава одной из крупнейших компаний в секторе зеленой энергетики EDP Renovaveis, рассказал, что найти кандидатов становится непросто. «В мире идет война за таланты. Сектору возобновляемой энергетики, учитывая ожидаемый серьезный спрос, недостает людей», — объяснил Стилуэлл.

В отрасль сейчас вкладываются миллиарды. Мощности солнечной энергетики к концу десятилетия собираются нарастить в три раза, а использование энергии ветра должно вырасти более чем вдвое.

Студентов, изучающих возобновляемую энергетику в Политехническом университете Каталонии в Барселоне, часто берут на работу еще во время учебы либо сразу после получения диплома, рассказывают в учебном заведении. Выпускники уезжают работать в такие страны, как Британия и Дания. Компаниям в Азии и США приходится искать работников в Европе и Великобритании: они сталкиваются с дефицитом опытных сотрудников, развивая такие направления, как производство энергии за счет прибрежного ветра.

При этом в Великобритании этому направлению к 2030 году по-прежнему будет недоставать около 200 тысяч квалифицированных сотрудников, свидетельствуют данные исследований. Предполагается, что половину этих вакансий закроют с приходом специалистов из нефтегазового сектора.

Роль возобновляемой энергетики растет и в России. Так, «Росатом» намерен увеличить мощность своей сети ветрогенерирующих установок в стране на 300 мегаватт в 2021 году. В компании уже включили экологическое направление в свою глобальную повестку и намерены сконцентрировать на направлении еще больше усилий.