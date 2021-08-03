В «Газпроме» признали неизбежность снижения поставок в Европу

Поставки природного газа из России в Европу в период до 2050 года неизбежно сократятся из-за европейской политики углеродной нейтральности. Об этом в интервью корпоративному журналу «Газпрома» заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, передает ТАСС.

Такая ситуация обязательно скажется на доходах России, однако частично компенсировать потери, уверен он, можно за счет поставок «голубого» водорода, который производится с помощью газа. По словам Комлева, его производство возможно уже в настоящее время, себестоимость составит порядка двух долларов за тонну.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов

В перспективе, указал представитель «Газпром экспорта», Россия могла бы стать ведущим мировым экспортером «голубого» водорода. Эта продукция способна улучшить репутацию газовой отрасли и остановить падение стоимости активов.

«Голубым» водородом называют газ, полученный с помощью паровой конверсии метана, при этом важным условием является улавливание и хранение углерода. Такой способ дает почти двукратное снижение выбросов. Самым экологичным считается «зеленый» водород, который получают с помощью возобновляемых источников энергии и без выбросов углерода.

Ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что экологический план Евросоюза оставляет России около десяти лет на то, чтобы перестроить схемы торговли нефтью и перенаправить экспортные энергетические потоки.