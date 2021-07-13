Оценена возможность поставок водорода через «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» может быть полностью переключен на поставки водорода в течение десяти лет, если возникнет такая потребность при реализации планов Евросоюза по декарбонизации экономики. О такой возможности ранее заявил глава оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Опрошенные РБК эксперты критически оценили такую идею.

Условий для этого нет — ни коммерческих, ни регуляторных, считает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что поставлять чистый водород по текущей системе газопроводов проблематично, поскольку у него атомы небольшого размера и способны вызывать коррозию металла.

Он добавил, что пока механизм ценообразования и регулирования на рынке водорода непонятен, а значит оценить потенциальные выгоды «Газпрома» от этого проекта невозможно. Система «Северного потока-2» может быть достаточно легко трансформирована для транспортировки водорода, уверена декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина.

«Тут вопрос еще, какие технологии производства водорода будут использоваться, главное — с точки зрения инвестиций. А сама транспортная инфраструктура легко может быть трансформирована технологически», — сказала она.

Глава Nord Stream 2 AG ранее отметил, что транспортировка водорода в 2030 году для компании является четкой целью. По его словам, для поставок могут использовать как одну, так и обе нитки совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров в год.