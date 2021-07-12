«Северному потоку-2» нашли новое применение

Газопровод «Северный поток-2» к 2030 году могут переориентировать на поставки водорода

Газопровод «Северный поток-2» может быть полностью переключен на поставки водорода в течение десяти лет, если такая новая потребность возникнет при реализации планов Евросоюза по декарбонизации экономики. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По его словам, для поставок могут использовать как одну, так и обе нитки совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Варниг подчеркнул, что компания провела исследования, и перспектива нового применения трубы найдена и выглядит очень реалистично.

Глава Nord Stream 2 AG указал, что транспортировка водорода в 2030 году для компании является четкой целью. Главной возможной проблемой он назвал позицию США.

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Речь идет о том, что Вашингтон угрожает санкциями сертификационным компаниям, без разрешения которых запустить газопровод нельзя. Варниг напомнил, что американские санкции уже задержали «Северный поток-2» на полтора года и обошлись в несколько сотен миллионов долларов. Однако проект уже практически полностью готов.

В том же интервью глава Nord Stream 2 AG заметил, что США продолжают требовать уступок, что нарушает договоренности по строительству. В том числе, уверен он, позиция США нарушает интересы Украины.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие десять лет следует радикально изменить отечественную экономику, чтобы успеть попасть на перспективный рынок водорода. В противном случае, предупредил он, можно проиграть конкуренцию другим странам, в том числе Украине.