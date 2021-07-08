Чубайс предупредил об опасности проиграть в конкуренции с Украиной

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие десять лет следует радикально изменить отечественную экономику. В ходе выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге он указал, что ведущими будут два процесса. Видео с выступлением чиновник опубликовал в Facebook.

По словам Чубайса, ключевую роль сыграет развитие рынка водорода, которое открывает уникальные возможности перед Россией. Но если не спешить, предупредил чиновник, есть опасность проиграть конкурентам, например, Украине.

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Он напомнил, что вскоре канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом. Они намерены обсудить инвестиции в украинский мегапроект по производству водорода, чтобы в дальнейшем экспортировать его в Европу.

Таким образом, подчеркнул Чубайс, либо Россия успеет освоить «фантастическую открывающуюся возможность» с помощью мобилизации бизнеса и промышленности, либо нет.

Объем продаж возникающей индустрии чиновник оценил более чем в 100 миллиардов долларов, из них на продажи водорода придется половина суммы. Такие изменения должны затронуть все сферы, от промышленности до науки. Изменения повлекут за собой второй ключевой процесс — реструктуризацию 100 процентов отраслей, хотя бы экспортных, подчеркнул Чубайс.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента выступил против бесплатной выдачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов, чтобы те могли сократить будущий углеродный налог Евросоюза. По мнению чиновника, такие планы прямо противоречат самой идее нового налога и не будут приняты Европой. Более того, они ухудшат конкуренцию в России, а также отнимут у компаний стимул снижать выбросы.

