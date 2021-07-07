Чубайс предупредил о невозможности обхитрить Европу

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против бесплатной выдачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов, которые свидетельствуют о потреблении электроэнергии АЭС и ГЭС из возобновляемых источников. Об этом со ссылкой на сообщение чиновника пишет «Коммерсантъ».

Он предупредил, что такие действия в Европе, скорее всего, воспримут как хитрость и не зачтут, то есть их невозможно будет использовать для снижения планируемого углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).

Чубайс в своем письме вице-премьеру Александру Новаку признал, что нормативно-правовой базы по будущему налогу пока не существует. Однако резолюция Европарламента и отчет ЕС однозначно говорят — главной целью налога является сокращение негативного воздействия на окружающую среду и выброса парниковых газов.

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Вместе с тем, подчеркнул чиновник, очевидно, что бесплатная выдача сертификатов никак не мотивирует компании увеличивать выработку зеленой электроэнергии и снижать выбросы. По мнению Чубайса, Европа примет только инструменты, которые заставляют плательщиков налогов потратиться на большую экологичность производства.

Один из источников издания отмечал, что распределение зеленых сертификатов обсуждали на совещании у Новака 28 мая. Впрочем, он добавил, что участники «делили шкуру неубитого медведя», так как никто не знает, будет ли ЕС их учитывать.

Позицию Чубайса поддерживают в Минэнерго и Минэкономики. В первом ведомстве считают готовящуюся практику дискриминирующей и не соответствующей логике международного регулирования, а в МЭР видят противоречие нормам ЕС.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Чубайс указывал, что из-за изменений климата нужно поменять всю российскую экономику. По его мнению, те, кто считают, что климатическую повестку придумал Запад, не понимают, что происходит.

