Чубайс назвал Сахалин образом будущего России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс после визита на Сахалин назвал климатический эксперимент, проходящий на острове, прообразом того будущего, что ожидает страну. Первыми впечатлениями он поделился на странице в Facebook.

По словам чиновника, многие считают, что желание Сахалина перейти на углеродную нейтральность к 2025 году не более чем пиар. Однако сам он не может с этим согласиться, потому что видит первые шаги, предпринятые руководством региона.

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В качестве примера Чубайс привел проект «зеленый уголь» для перевода энергоснабжения крупного угольного разреза на ветроэнергетику. В том числе на электротягу переведут карьерные самосвалы и угольный конвейер 23 километра длиной.

Также спецпредставитель главы государства рассказал о проекте строительства производства «голубого водорода» и предположил, что вскоре возникнет предприятие, выпускающее «зеленый водород» (самый экологичный).

К этому должны подтолкнуть находящиеся поблизости Япония и Южная Корея — рынки, которые только готовятся к новому топливу. «Всем, кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие десять лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине», — подчеркнул Чубайс.

Ранее он говорил, что Россия сможет сохранить статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода, и в эту возможность следует «вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении». Вместе с тем Чубайс уверен, что на фоне изменений климата реструктурировать следует всю российскую экономику целиком.