Федун отвел России десять лет на перестройку торговли нефтью

Экологический план Евросоюза оставляет России порядка десяти лет на то, чтобы перестроить схемы торговли нефтью и перенаправить экспортные энергетические потоки. Об этом в интервью РБК, ТАСС и «Р-Спорту» рассказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

По его словам, Европа планирует резко снижать объем закупок нефти, дизельного топлива и бензина. В результате Россия не сможет зарабатывать на торговле со своим главным партнером столько, сколько зарабатывает сейчас.

В качестве примера, куда можно было бы поставлять российскую нефть и нефтепродукты, Федун назвал такие перспективные рынки, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам и Малайзия.

Одной из главных проблем топ-менеджер «Лукойла» назвал готовность Европы отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. В прошлом году, напомнил он, 20 процентов всех продаж автомобилей в регионе пришлось на гибриды, и процесс будет ускоряться.

В то же время Федун увидел возможность для российских нефтяников встроиться в систему поставок водорода, который идет на смену бензину и дизелю. Европа готова тратить «сотни миллиардов евро», и ради такого рынка имеет смысл затеять радикальную перестройку.

Европейский план EU Green Deal предусматривает снижение атмосферных выбросов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом и отказ от автомобилей с выбросами углекислого газа. К 2035 году в Европе вообще не должны продаваться автомобили с выбросами, то есть фактически дизельные и бензиновые двигатели окажутся под запретом.

В том же интервью Федун рассказал, что цены на бензин в России могут снизиться только при условии резкого укрепления национальной валюты по отношению к мировым. Например, если евро будет стоить 20, 30 или хотя бы 50 рублей, тогда и бензин будет по 20 рублей.