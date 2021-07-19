В «Лукойле» назвали условие для снижения цен на бензин до 20 рублей

На стоимость бензина в России влияет курс рубля, цена на топливо может снизиться только при укреплении национальной валюты. Такое условие назвал вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, передает ТАСС.

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«Если евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — заявил он. При этом Федун подчеркнул, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

«То же самое, как у нас научились работать со ставками, так сказать базовая ставка, только в повышение, не понимая, что повышение ставки тут же обременяет всех людей, которые взяли ипотеку, заставляя их платить все больше и больше. Пока доминанта — это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», — считает вице-президент «Лукойла».

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7 процента. Цены на АИ-92 14 июля достигли 56 179 рублей за тонну. Это стало третьим поставленным рекордом подряд вслед за показателями 13 июля (56 024 рубля за тонну) и 12 июля (55 720 рублей за тонну). Стоимость бензина АИ-95 14 июля достигла отметки в 59 433 рубля, что близко к рекордам лета 2020 года.