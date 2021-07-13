Бензин в России подорожал до исторического рекорда

Цены на бензин АИ-92 в России достигли показателя в 56 024 рубля за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это стало историческим рекордом. Прошлый был поставлен 12 июля, когда АИ-92 подорожал до 55 720 рублей за тонну. Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена АИ-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также оказалась у своих максимальных значений, она составила 51 937 рублей за тонну. Бензин дорожает на фоне сохраняющихся относительно высоких цен на нефть, которые находятся под давлением восстановления спроса и разногласий ОПЕК+ по поводу наращивания объемов добычи.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании-нефтетрейдера, которые были признаны виновными в росте цен в 2018 году. Штраф составил более миллиарда рублей, его назначили компаниям «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл». В результате их действий завышались биржевые котировки некоторых нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина.