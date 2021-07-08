Цена на бензин в России приблизилась к рекорду

Биржевая цена бензина в России приблизилась к рекордной за всю историю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как сообщает газета «Коммерсантъ», стоимость приблизилась к максимуму, который был достигнут во время кризиса 2018 года.

Бензин подорожал вслед за нефтью, которая оказалась под давлением на фоне высокого спроса и из-за отсутствия решения по сделке ОПЕК+. В частности, на бирже 7 июля цены на АИ-95 и АИ-92 выросли на 0,76 — до 58,9 тысячи рублей и 55,5 тысячи рублей за тонну соответственно.

В свою очередь, независимые АЗС пожаловались, что могут обанкротиться из-за убыточности розничной торговли. А в Минэнерго заявили, что совместно с ФАС продолжают мониторинг состояния рынка нефтепродуктов. Регуляторы требуют, чтобы рост розничных цен не превысил уровня инфляции. Одновременно в Минэнерго подчеркнули, что демпферный механизм пока не нуждается в дополнительной корректировке, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят на уровне выше среднего.

В 2018 году правительство уже договаривалось с НПЗ о временной фиксации мелкооптовых цен на топливо. Однако затем был введен механизм демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье, который должен был одновременно компенсировать вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) и НПЗ потери от налогового маневра (постепенное обнуление экспортных пошлин с повышением налога на добычу полезных ископаемых).

Демпфер — это дополнительный налоговый вычет в размере доли от разницы между нетбэком (разница между мировой ценой, экспортной пошлиной и расходами на транспортировку) на топливо и заранее определенной правительством условной ценой.