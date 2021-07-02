Виновников роста цен на бензин в России оштрафовали на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании-нефтетрейдера, ранее признанные одними из виновников роста цен на бензин в России в 2018 году. Общий размер штрафа превысил миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Штраф назначен компаниям «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл». По решению ФАС, каждая из них заплатит чуть более 509 миллионов рублей. Дело было заведено в 2019 году и касалось действий трейдеров в 2018-м, которые, по мнению ведомства, носили согласованный характер.

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В результате этих действий были завышены биржевые котировки некоторых нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина. «Так как биржа носит для рынка нефтепродуктов индикативный характер, это могло привести к общему повышению [розничных] цен на топливо», — говорится в сообщении ФАС.

Впервые «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» были признаны виновными в картельном сговоре в августе прошлого года, однако в марте 2021-го Арбитражный суд Москвы отменил это решение, сочтя, что федеральная служба представила недостаточно доказательств виновности компаний.

Однако 1 июля Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции и отказал обеим компаниям в удовлетворении заявленных требований.