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В России захотели «заморозить» цены на бензин

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские власти захотели «заморозить» оптовые цены на бензин, пишет «Коммерсантъ». Похожая мера уже применялась три года назад.

По данным издания, правительство поручило Минэнерго подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Его предметом должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, торгующихся на биржах.

Аналитики уже предупредили, что в таком случае нефтяники и, в особенности, НПЗ могут понести потери. В то же время такая политика окажется на руку сетям автозаправочных станций (АЗС), которые смогут повысить рентабельность за счет более низких закупочных цен.

В 2018 году правительство уже договаривалось с НПЗ о временной фиксации мелкооптовых цен на топливо. Однако затем был введен механизм демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье, который должен был одновременно компенсировать ВИНК и НПЗ потери от налогового маневра (постепенное обнуление экспортных пошлин с повышением налога на добычу полезных ископаемых).

Демпфер представляет собой дополнительный налоговый вычет в размере доли от разницы между нетбэком (разница между мировой ценой, экспортной пошлиной и расходами на транспортировку) на топливо и заранее определенной правительством условной ценой.

В нынешнем году, несмотря на действие демпфера, во многих регионах отмечается рост цен на бензин и другие виды топлива. Так, с начала года бензин в целом по стране подорожал на 4,1 процента, дизельное топливо — на 2,1 процента.

Среди других мер, которые рассматриваются правительством, ограничения на экспорт бензина. В таком случае предложение на внутреннем рынке должно вырасти, а цены — снизиться.

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