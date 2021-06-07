Бизнесу предсказали новую глобальную угрозу

Мировой бизнес вскоре может столкнуться с новой угрозой в сфере кибербезопасности — квантовыми компьютерами, пишет CNBC со ссылкой на британскую компанию Arqit. Организация специализируется на вопросах защиты данных и работала в том числе на правительство Великобритании и Европейское космическое агентство.

Квантовые технологии могут стать новой серьезной проблемой как для предприятий, так и для властей разных стран. Это пока довольно новое направление исследований, однако, как считают в Google и Microsoft, практической реализации разработок можно ждать уже в ближайшее десятилетие. Глава Arqit Дэвид Уильямс объяснил, что квантовые компьютеры будут работать в несколько миллионов раз быстрее обычных и смогут справиться с самыми распространенными методами защиты коммуникаций.

Те технологии шифрования, которые используются сейчас, были разработаны в 1970-е годы, в условиях, когда обмен данными шел между двумя компьютерами, рассказал глава Arqit. «Они не были придуманы для мира, в котором миллиарды устройств связаны друг с другом сложным кругом взаимодействий», — объяснил Уильямс.

В Департаменте торговли США уже собираются внести изменения в стандарты криптографии с учетом возможных атак с использованием квантовых компьютеров. Основатель занимающегося кибербезопасностью стартапа PQShield Али Каафарани заявил CNBC, что решение об этих стандартах могут принять уже к концу года. Бизнесу, по его мнению, будет непросто справиться с новыми требованиями. «Прошлое учит нас, что переход от одного алгоритма к другому идет медленно и занимает годы и десятилетия», — подчеркнул Каафарани.

Вопрос кибербезопасности бизнеса за последний месяц актуализировали атаки сразу на несколько мировых компаний. 30 мая нападению подвергся крупнейший в мире производитель мяса JBS, из-за чего остановилась работа скотобоен в США и других странах. Федеральное бюро расследований (ФБР) возложило ответственность за атаку на сервисы REvil и Sodinokibi.

8 мая о нападении на свои системы рассказал крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline. Компания столкнулась с серьезными проблемами с поставками топлива, на фоне которых рекордного уровня достигла розничная цена на бензин — в среднем на 7 процентов. Чтобы избежать полной остановки работы трубопровода, Colonial Pipeline пришлось заплатить хакерам 4,4 миллиона долларов.