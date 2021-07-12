Цены на бензин в России побили очередной рекорд

Цены на бензин АИ-92 в России достигли уровня в 55 720 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это стало очередным рекордом за последнее время. Еще один был побит 8 июля, когда стоимость достигала 55 656 рублей за тонну. При этом 9 июля цена несколько снижалась.

Предыдущий максимум стоимости АИ-92 был зафиксирован 7 июля на уровне 55 554 рубля за тонну.

Бензин Аи-95 12 июля также близок к рекордам с лета 2020 года, по итогам торгов цена на бирже достигла 59 207 рублей. Стоимость дизеля также на высоком уровне, она составляет 51 879 рублей, что близко к историческому максимуму, отмеченному в июне — 52 686 рублей за тонну.

Бензин дорожает на фоне сохраняющихся относительно высоких цен на нефть, которые находятся под давлением восстановления спроса и разногласий ОПЕК+ по поводу наращивания объемов добычи.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании-нефтетрейдера, которые были признаны виновными в росте цен в 2018 году. Штраф составил более миллиарда рублей, его назначили компаниям «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл». В результате их действий завышались биржевые котировки некоторых нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина.