Цены на бензин в России установили рекорд

Оптовые цены на бензин Аи-92 в России установили исторический рекорд, достигнув 55 656 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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На момент публикации стоимость бензина равнялась 55 336 рублям за тонну. Таким образом, рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,27 процента.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 июля на уровне 55 554 рубля за тонну, последний перед ним — в мае 2018 года на уровне 55 434 рубля.

Также вблизи максимальных исторических значений торгуются бензин Аи-95 и дизельное топливо: на уровне 59 215 и 52 391 рубл за тонну соответственно.

