Цены на бензин в России поставили третий рекорд подряд

Цены на бензин АИ-92 в России достигли 56 179 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это стало третьим поставленным рекордом подряд вслед за показателями 13 июля (56 024 рубля за тонну) и 12 июля (55 720 рублей за тонну). Еще один максимум отмечался на прошлой неделе, 8 июля, когда стоимость составляла55 656 рублей за тонну.

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Стоимость бензина АИ-95 14 июля достигла отметки в 59 433 рубля, что близко к рекордам лета 2020 года. Подорожал и дизель, до 52 104 рублей, приблизившись к историческому максимуму июня — 52 686 рублям за тонну.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании-нефтетрейдера, чьи действия в 2018 году привели к завышению биржевых котировок нефтепродуктов, в том числе бензина. Штраф компаниям «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» составил более миллиарда рублей.

