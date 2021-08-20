Путин рассказал о 15 километрах до завершения «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По его словам, достроить осталось 15 километров морской части. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, трансляция ведется на YouTube.

«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал он. По мнению Путина, заявления, что «Северный поток — 2» является политическим проектом — это попытка ввести в заблуждение.

Также, отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но должна понимать, сколько будут закупать. Путин уточнил, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки.

По мнению экспертов, поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в октябре текущего года. Однако объемы прокачки при этом будут зависеть от запуска обеих ниток и общей ситуации на газовом рынке. Ранее «Газпром» сообщил, что в 2021 году по газопроводу «Северный поток-2» может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.