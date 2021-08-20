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Посол России заявил о нарушении США международного права из-за новых санкций

Посол России Антонов: санкции США по «Северному потоку-2» нарушают международное право
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США по «Северному потоку-2» являются нарушением международного права. Его слова приводит РИА Новости.

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой», — сказал Антонов. По его словам, это лишь попытка США получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий.

По мнению Антонова, санкции США демонстрируют, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает следовать курсу на подрыв отношений с Россией.

Кроме того, считает посол, антироссийские действия Вашингтона показывают, что у него нет воли к воплощению в жизнь того, о чем договорились российский лидер Владимир Путин и Байден в ходе последней встречи.

В пятницу, 20 августа, США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

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