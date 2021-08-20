В Госдуме ответили на американские санкции против «Северного потока-2»

Новый указ американского президента Джо Байдена о возможности введения санкций против российских энергетических проектов не остановит строительство «Северного потока-2», заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, пишет РИА Новости.

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Депутат рассказал о неспособности США сорвать строительство трубопровода. По словам Железняка, Вашингтон демонстрирует готовность продолжать санкционную политику в отношении России. После встречи с российским президентом Владимиром Путиным Джо Байден сделал определенный «реверанс» в сторону Конгресса, считает депутат, но ряд конгрессменов из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта начали смотреть на него косо.

По мнению российского политика, в вопросе «Северного потока-2» США придерживаются традиций: используют шантаж и экономическое давление. Он напомнил, что внимание Вашингтона к проекту никак не связно с вопросом энергетической безопасности Европы. «Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов, — ответил на ограничения Железняк. — Остановить "Северный поток-2" данным указом США не под силу».

В пятницу, 20 августа, США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».