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США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2»

Минфин США ввел санкции в отношении компаний и судов из-за «Северного потока-2»
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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Минфин США сообщил о введении санкций против компаний и судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». При этом ограничения не будут введены в отношении работы «Морспасслужбы» России, не связанной с российскими трубопроводами.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2». В заявлении говорится, что указ главы государства направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

В июле США достигли с Германией договоренностей по поводу реализации «Северного потока-2», предполагающую сохранение транзита газа через Украину при запуске проекта. Сделку Вашингтона и Берлина 20 августа обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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