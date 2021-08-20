США решили ограничить импорт российского огнестрельного оружия

Соединенные Штаты с 7 сентября вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также экспорт ядерных технологий. Принятое решение анонсировал Госдепартамент страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что меры затронут «определенный вид» оружия и боеприпасов, а также «экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий».

Представители ведомства указали, что решение принято на фоне инцидента с применением химического оружия. Согласно планам, ограничения будут действовать по меньшей мере год.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Также сообщалось и о том, что Вашингтон поддержал ранее введенные санкции Великобритании и тоже одобрил ввод ограничительных мер в отношении нескольких российских физлиц и двух организаций, причастных, по мнению США, к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).