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14:03, 29 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне стали реже брать микрозаймы офлайн

Объем выданных офлайн микрозаймов в России в 2026 году сократился почти в полтора раза
Вячеслав Агапов

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Объем выданных офлайн микрозаймов в 2026 году сократился почти в полтора раза. Россияне стали реже брать такие кредиты из-за их меньшего удобства, заявил «Ленте.ру» руководитель продуктового направления Альфа-Денег Геннадий Сухнев.

В первом квартале 2026 года объем микрозаймов, выданных офлайн, составил 21,4 миллиарда рублей, на 43,6 процента ниже уровня января-марта 2025 года. При этом доля онлайн-каналов продолжает расти и уже достигает около 94 процента выдач против примерно 88 процента годом ранее.

По словам эксперта, оформление займов в офисах становится все менее востребованным, а основная активность заемщиков концентрируется в цифровых каналах. Все больше клиентов предпочитают оформлять займы онлайн, поскольку это быстрее и не требует посещения офиса, а решения по заявке принимаются в автоматическом режиме.

«У офлайн-формата постепенно снижается экономическая целесообразность. При небольшом потоке клиентов расходы на содержание офисов и персонала становятся несоразмерными объему выдач. При этом рынок ориентируется прежде всего на цифровые каналы, где сосредоточен основной клиентский трафик», — добавил Сухнев.

Спрос на микрозаймы среди россиян продолжает оставаться повышенным, отмечают эксперты. По итогам января-марта 2026 года количество действующих договоров в этом сегменте кредитования выросло на 3,8 процента, до 26,7 миллиона единиц, несмотря на заградительные для значительной части населения ставки (разница с ключевой в начале весны оставалась двукратной).

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