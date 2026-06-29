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14:01, 29 июня 2026Бывший СССР

Песков ответил на вопрос о передаче послания Путину от Зеленского через Лукашенко

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал российскому лидеру Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы РФ, во время недавней встречи на Валдае Путин и Лукашенко обсуждали Украину. Однако послания от украинского лидера не звучали.

26 июня Лукашенко встретился с Путиным в его резиденции на Валдае. Главы государств провели встречу один на один — без фотографий или видео. Переговоры продолжились 27 июня. После этого Лукашенко отправился в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

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