Песков ответил на вопрос о передаче послания Путину от Зеленского через Лукашенко

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал российскому лидеру Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы РФ, во время недавней встречи на Валдае Путин и Лукашенко обсуждали Украину. Однако послания от украинского лидера не звучали.

26 июня Лукашенко встретился с Путиным в его резиденции на Валдае. Главы государств провели встречу один на один — без фотографий или видео. Переговоры продолжились 27 июня. После этого Лукашенко отправился в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином.