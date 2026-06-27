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18:54, 27 июня 2026Россия

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко на Валдае

Песков сообщил о продолжающихся переговорах Путина и Лукашенко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу, 27 июня, продолжили переговоры в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — сказал он.

Подробностей переговоров Песков не привел.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае. Сегодня переговоры продолжаются в расширенном и полностью зарытом от прессы формате.

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