В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

Песков: Разговор Путина и Лукашенко носил предметный характер

Встреча президентов России и Белоруссии на Валдае носила предметный характер и проходила в неформальной обстановке. Подробности разговора двух лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. (...) Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что для обсуждения экономической повестки на второй день визита Лукашенко в Россию к переговорам присоединился премьер-министр Михаил Мишустин.

Песков также ответил на вопрос о передаче послания Путину от президента Украины Владимира Зеленского через Лукашенко. По словам представителя Кремля, лидер Белоруссии не передавал президенту России никаких посланий.