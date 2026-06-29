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14:09, 29 июня 2026Бывший СССР

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

Песков: Разговор Путина и Лукашенко носил предметный характер
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Встреча президентов России и Белоруссии на Валдае носила предметный характер и проходила в неформальной обстановке. Подробности разговора двух лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. (...) Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что для обсуждения экономической повестки на второй день визита Лукашенко в Россию к переговорам присоединился премьер-министр Михаил Мишустин.

Песков также ответил на вопрос о передаче послания Путину от президента Украины Владимира Зеленского через Лукашенко. По словам представителя Кремля, лидер Белоруссии не передавал президенту России никаких посланий.

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