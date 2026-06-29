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14:09, 29 июня 2026Путешествия

Совершившему историческую посадку у маяка Анива пилоту захотели запретить летать

Пилот вертолета может лишиться возможности летать после исторической посадки у маяка Анива
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @makhorov

В России захотели запретить летать пилоту, совершившему историческую посадку у маяка Анива. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Авиатор из Новосибирска Андрей Мельников первым в мире совершил посадку воздушного судна Robinson на небольшую скалу на Сахалине. Вместе с ним на борту находилась туристическая группа. После этого он направил вертолет на Курилы и посадил его внутри вулкана имени Креницына. Мельников стал вторым пилотом, которому это удалось.

Однако транспортная прокуратура выяснила, что новосибирец не предупредил органы воздушного движения о маневре у маяка, поэтому в отношении него было возбуждено административное дело. Уточняется, что весной 2026 года Мельников также с нарушениями посадил вертолет на Алтае. Сотрудники прокуратуры намерены приостановить действие его сертификата на полеты, в таком случае мужчина может лишиться возможности летать.

Ранее стало известно, что российский пилот впервые в истории совершил посадку у маяка Анива на Сахалине. Сразу после этого транспортная прокуратура начала проверку.

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