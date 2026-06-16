Российский пилот впервые в истории совершил посадку у маяка Анива на Сахалине

«360»: Пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине

У маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет. Об этом сообщает телеканал «360».

Российский пилот Андрей доставил команду путешественников к труднодоступному мысу и совершил посадку на небольшой скале Сивучья. «Выбрали время, когда нет туристов, когда погода хорошая, чтобы камни были оголенные. Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, чтобы безопасно сесть без риска», — сказал участник экспедиции фотограф Вадим Махоров.

По словам Махорова, пилот посадил воздушное судно без происшествий. Уточняется, что транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство оценит, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов.

Ранее стало известно, что россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях». Уточняется, что он отказался от дорогого международного автомобильного паспорта и вместо этого оформлял временный ввоз транспорта на границах разных стран.