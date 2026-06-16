Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 16 июня 2026Путешествия

Российский пилот впервые в истории совершил посадку у маяка Анива на Сахалине

«360»: Пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет. Об этом сообщает телеканал «360».

Российский пилот Андрей доставил команду путешественников к труднодоступному мысу и совершил посадку на небольшой скале Сивучья. «Выбрали время, когда нет туристов, когда погода хорошая, чтобы камни были оголенные. Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, чтобы безопасно сесть без риска», — сказал участник экспедиции фотограф Вадим Махоров.

По словам Махорова, пилот посадил воздушное судно без происшествий. Уточняется, что транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство оценит, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов.

Ранее стало известно, что россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях». Уточняется, что он отказался от дорогого международного автомобильного паспорта и вместо этого оформлял временный ввоз транспорта на границах разных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров

    Россиянам назвали вызывающие морщины привычки

    Россиянам напомнили главные правила вождения в дождь

    Фильм с обвиненным в каннибализме актером запретили в Германии

    Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

    Мужчина похитил отвергшую его женщину

    Европу призвали готовиться к новому скачку инфляции

    Один из самых дорогих российских футболистов женился

    Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok