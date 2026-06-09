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12:45, 9 июня 2026Путешествия

Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

«360»: Россиянин на «Жигулях» отправился в Дубай и потерял сознание в пути
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @kochetkov025

Россиянин из Ставропольского края отправился в Дубай на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях». Об этом сообщает телеканал «360».

«Почему именно Дубай? Почему именно "Жигули"? Это самая дешевая машина, которую я купил за 57 тысяч рублей, и один из самых дорогих городов мира», — рассказал Иван Кочетков. Уточняется, что он отказался от дорогого международного автомобильного паспорта и вместо этого оформлял временный ввоз транспорта на границах разных стран.

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Самой тяжелой частью пути оказался Ирак. Кочетков потерял сознание в пути из-за жары и переутомления, однако в итоге доехал до места назначения. До этого, в Грузии на границе, таможенникам не понравилась расписанная пожеланиями друзей машина, поэтому мужчине пришлось их удалить. Также соотечественник признался, что постоянно переживал, что машина может сломаться в пути, поэтому прислушивался к каждому звуку.

Самым эмоциональным моментом Кочетков назвал встречу рассвета у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. В настоящее время россиянин все еще отдыхает в ОАЭ и продумывает новые автомобильные маршруты.

Ранее российский турист решил доехать из Таиланда в Россию на велосипеде. Он намерен преодолеть 12 тысяч километров исключительно на купленном за 29 тысяч рублей велосипеде.

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